Anıl Ulaş Övençoğlu'na bir ödül de Küresel Gazeteciler Konseyi’nden

Övençoğlu, bu ödülün kendisini daha da motive edeceğine vurgu yaparak "Bu ödül benim için bir gurur kaynağı. Başarı ödüllerle ölçülmese de itici bir kuvvet oluyor, ödül kazanmak insanı motive ediyor. Birileri sizi takdir ediyor, yaptığınız işi beğeniyor. Sektörde hem kendi gelişimim hem de sektörün ilerlemesi adına çok yoğun çalışıyorum. Bu, benim için bir mutluluk kaynağı" diyerek sözlerini tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN