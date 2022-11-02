Türk İnsani Yardım Derneği’nden Afrika’ya Şefkat Eli

Afrika'da katarakt başta olmak üzere birçok hastalık insanları zorlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Afrika'da kuraklığa bağlı olarak su krizi her geçen gün büyüyor. Afrika kıtasında yer alan 13 ülkenin makul seviyede su güvenliğine erişim sağladığını ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) raporu, su ihtiyacının zamanla artma ihtimalinin yüksek olduğunu da gözler önüne seriyor. Afrika nüfusu hızla arttığından, özellikle temiz suya erişimde sorun yaşanan kıtada bu durumun çok daha fazla probleme neden olacağı da yapılan araştırmalarla ön plana çıkmış durumda.



Afrika'da temiz suya erişimin çeşitli salgın hastalıklara neden olduğunun altını çizen Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, ücretsiz bir şekilde katarakt tedavisini insanlara sunduklarının altını çizdi. "Kolera, dizanteri, amoebiasis olmak üzere birçok hastalık; doğrudan içme suları ile bulaşan hastalıklar. Her biri de oldukça tehlikeli. Kirli su ya da bakteri bulunan gıda ürünlerinin tüketilmesi ile bulaşan hastalıklar, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Afrika kıtasında çok daha farklı sorunlara neden oluyor. Bunun yanı sıra katarakt gibi tedavisi mümkün olan hastalıklar da insanları zorluyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerinde bulundu.



Afrika'da Ücretsiz Katarakt Tedavisi

Birleşmiş Milletler raporu, Afrika'da nüfusun hızlı bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Afrika'da 2015 yılında şehirlerde 560 milyon yaşıyorken bu sayının 2050 yılında 1,1 milyara çıkması bekleniyor ki bu sayı, insanların çok daha fazla hastalıkla baş başa kalması anlamına gelebilir. Özellikle artan nüfus, zaman içinde insanların temel gıdalara erişimini daha da zorlaştırabilir. Ayrıca nüfusun artması ve şehirlerde altyapı sorunlarının giderilmemesi gibi sorunların temiz suya erişimin çok daha fazla kısıtlanacağı anlamına da gelebilir. Bunun yanı sıra insanlar, göz sağlığını etkileyen katarakt gibi sorunlarla da baş başa kalmış durumda. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, "Afrika'da nüfusun hızla büyümesi, insanların temiz su ve temel gıdalara erişiminde daha fazla zorluk yaşaması anlamına gelebiliyor. Bu durum, özellikle çocukları çok daha fazla etkileyecek gibi duruyor. Katarakt gibi göz sağlığını olumsuz etkileyen sağlık sorunları da bulunuyor. Afrika halkına sağlık hizmeti götürmek zorundayız." ifadelerinde bulundu.



Kuraklık ve Susuzluk Oldukça Fazla

Kuraklık ve susuzluk Afrika'nın pek çok bölgesinde kendisini hissettiriyor. Afrika ülkelerinde yeterli yatırımların yapılmaması, bir süre sonra susuzluğun çok daha etkili olmasına neden olabilir. Bu ise birçok insanın bu durumdan etkilenmesine ve temiz suya ulaşım sağlayamadığı için yaşamını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Altyapı yetersizliğinin de bulunması, Afrika ülkelerinde kullanılmış suların dönüştürülememesine neden oluyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karakaya, "Bu tür zamanlarda yardım elimizi uzatmalıyız, insanlara destek olmalıyız." dedi.

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