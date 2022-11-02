Timur Harzadın, 1970 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. 1993 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Harzadın, 1997 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden İç Hastalıkları Uzmanlığı'nı almıştır. Aynı zamanda Diyaliz Uzman Hekimi'dir. Peki Timur Harzadın kimdir, kariyer hayatıyla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Çorum'da Dünyaya Geldi

1970 yılında Çorum'da dünyaya gelen Timur Harzadın, üniversite eğitimi için İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gitti. Buradan mezun olduktan sonra kariyer hayatını başlayan Harzadın, kariyer hayatı boyunca kendisini geliştiren bir isim olmuştur.

2006 Yılından İtibaren Psikoloji Eğitimi Aldı

Timur Harzadın, 2006 yılından itibaren psikoloji alanında birçok eğitim almış ve 2016 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yapmıştır. Aynı zamanda spor psikolojisi ile ilgilenmekte ve spor takımlarına danışmanlık yapmaktadır. Psikoloji konularında halka açık kişisel gelişim kampları düzenlemektedir. Buna ilaveten film sektöründe çalışmakta; senaryo yazmakta psikoloji içerikli filmlere danışmanlık yapmakta ve film setlerinde oyuncu koçluğu yapmaktadır. Psikoloji temalı bir filmin de yapımcılığını yapmıştır. Ruh sağlığı profesyonellerine ve şirketlere; psikoloji ve iletişimle ilgili seminerler vermektedir. "Yeniden Bağlanmak" ve "Bi Sor Seni Neden Seçtim" isimli iki kitap yazmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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