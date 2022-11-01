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    • Yaşam
    • 01.11.2022 07:31
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    • 01.11.2022 07:31
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    Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

    8 Kasım ay tutulması izleyenlere gökyüzünde bir şölen yaratacak. Yılın belirli dönemlerinde ay tutulmaları meydana geliyor. 8 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022?

    8 Kasım ay tutulması izleyenlere gökyüzünde bir şölen yaratacak. Yılın belirli dönemlerinde ay tutulmaları meydana geliyor. 8 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar!

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek tam ay tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu.

    Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise ay tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.



        Buna göre; Tam ay tutulması 8 Kasım 2022 Salı Günü saat 14.00'da başlayacak.

        AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        8 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Yaşam Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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