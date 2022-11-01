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    • Yaşam
    • 01.11.2022 14:17
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    • 01.11.2022 14:26
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    Sosyal medyada viral oldu! Kimse bunu çözemedi! Bebeğin kafasını görebiliyor musunuz?

    Kafaları karıştıran optik ilizyon sosyal medyada viral olmuş durumda. Resme bakınca çantalı bir adam mı, büyük bir kafası olan ya da olmayan bebek mi? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    Sosyal medyada viral oldu! Bebeğin kafasını görebiliyor musunuz?

    Optik yanılsamalar, insanların zihinlerini eşit ölçülerde şaşkınlığa uğratmaktadır. Resimde gizlenen hayvanlardan, kafası kesilmiş bir köpeğe kadar birçok optik illüzyonla karşılaştık. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bir görüntü, resimde çantalı bir adam mı, büyük bir kafası olan veya hiç kafası olmayan bir bebk mi olduğuna karar veremeyen insanların kafalarını kaşımasına neden oldu.

    Aşağıdaki resme bir göz atın

    Bebeğin kafasını görebiliyor musun? Merak etmeyin, pek çoğu bebeğin kafasını bulamadığından yalnız değilsiniz. Aşağıdaki yorumlara bir göz atın.

    Bir kullanıcı, "Ama, gerçekten...çocuğun kafası nerede?

    Başka bir kullanıcı, "İlk başta bunun bir tür sırt çantası olduğunu düşündüm"

    Üçüncü bir kullanıcı, "Biraz zamanımı aldı ama lanet olsun bu çok iyi"

    Başka bir kullanıcı, "Babanın başsız olduğunu ve bebeğin aslında bir cüce olduğunu düşünmeyi seviyorum" dedi.

    Bebeğin kafasını şimdi görebiliyor musun?

    Değilse, size yardım etmek için buradayız. Resme dikkatlice bakarsanız, adamın kafasının arkasında hafif bir çıkıntı fark edeceksiniz. Çıkıntı bebeğin kafasından başka bir şey değildir.
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    Haberler Yaşam Sosyal medyada viral oldu! Kimse bunu çözemedi! Bebeğin kafasını görebiliyor musunuz?
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