e-Devlet İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ | 2022 ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah, adres değişikliği, taşıma ekranı...

E-DEVLET İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İkametgah değişikliğini e-Devlet üzerinden yapmak isteyenler ise öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmalı, daha sonra "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım" ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım" seçenekleri arasından uygun olanı işaretlemeli ve taşınma tarihi bölümüne geçmelidir. Tüm bilgilerin doldurulması durumunda bir sonraki sayfada yer alan adres bilgileri takip edilmeli, yerleşim yeri ve diğer adres seçimi için "Adres Bul" düğmesine tıklanmalıdır. Açılan adres seçim ekranından bildirimde bulunulacak adres seçilmelidir.

Bu işlemlerin de tamamlanması ile birlikte bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ise doğrulama seçenekleri arasından biri seçilmelidir. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlanıyor olması nedeniyle SMS ile doğrulama çok daha erişilebilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Son olarak "İlerle" tuşuna basılır ve cep telefonuna gelen doğrulama kodu sayfadaki alana girilerek, tescil işlemine geçiş yapılır.