Türkiye yerli otomobiline kavuşmanın sevincini yaşıyor. Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel TOGG'un ilki bugün banttan inecek. Bu gelişmelerle birlikte yerli otomobil hakkında bazı detaylar merak ediliyor. Peki, TOGG çarpışma testine girdi mi? TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı? Euro NCAP TOGG test hızı kaç? İşte detaylar!
TOGG çarpışma testine girdi mi? TOGG çarpışma testinden 5 yıldız aldı mı?
Togg, zorlu kış şartlarının devam ettiği Arjantin'da gerçekleştirdiği kış testinin başarıyla tamamladığını bildirdi. Test aracını Arjantin'e, Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo taşıdı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin çarpışma testlerinin devam ettiğini belirterek, "Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz." dedi.
Yapılan son açıklamada aracın Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacağı açıkladı.
Euro NCAP Ne Demek?
Euro NCAP, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan çeşitli otomobillerin güvenlik performansını değerlendirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Euro NCAP, kendi belirlediği protokoller ve yönetmeliğe uygun bir biçimde Avrupa'da satışa girmesi planlanan her otomobil marka ve modelini bir dizi güvenlik testinden geçirir. Bu güvenlik testi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre çeşitli derecelendirme puanları verir.