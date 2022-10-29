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    • Yaşam
    • 29.10.2022 08:10
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    • 29.10.2022 08:10
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    2022 TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? TOKİ arsa ve iş yeri başvurusunda en önemli şart değişti!

    TOKİ arsa başvurusu için süreç resmen başlıyor. Bu kapsamda 2 yılda hayata geçecek 250 bin konut için 14 Eylül'de süreç başlatıldı ve 5 milyon başvuru rakamına ulaşıldı. Bugün de altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri için başvuru dönemi başlayacak. Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek.

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa ve iş yeri başvurusunda en önemli şart değişti!

    1 milyon arsa ile 10 bin işyeri için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan arsa ve işyeri konusunda detayları Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağını açıkladı. Peki, TOKİ 2022 konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? İşte merak edilenler...

    SOSYAL KONUTA BAŞVURAN TOKİ ARSAYA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

    Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

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    Kaç arsa satışa çıkacak?

    Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.

        Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?

        10 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

        Kimler başvuru yapabilecek?

        TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

        81 ilde 1 milyon arsa satışta!

        Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?

        Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
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        Eren Holding
        Haberler Yaşam 2022 TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? TOKİ arsa ve iş yeri başvurusunda en önemli şart değişti!
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