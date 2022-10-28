Yerli otomobil ÖN SİPARİŞ alınıyor mu? TOGG nasıl satın alabilirim? TOGG açılışı, seri üretime geçiş ne zaman?

2023 yılında yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmenin hedeflendiği belirtildi. 29 Ekim'de açılışı yapılacak Gemlik tesisinde ise üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. Peki, TOGG nasıl satın alabilirim? TOGG seri üretime geçiş ne zaman? İşte detaylar...
TOGG AÇILIŞI NE ZAMAN?
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için seri üretim için Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim tarihinde açılacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.
TOGG ÖN SİPARİŞİ VAR MI?
Gürcan Karakaş'tan , distribütörlükle ilgili çok talebin olduğunu ancak bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği için duruma ilişkin herhangi bir gelişmenin olmadığı belirtildi. Bu konuya dair dolandırıcılık olaylarına da değinen Karakaş, TOGG bayisiymiş gibi vatandaşlardan ön sipariş ücretleri alınarak dolandırılma olayları olduğunu ve yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 adet TOGG siparişi alındığını ve başka kimseden sipariş almadıklarını söyledi.
TOGG NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için şuan için sipariş alınmıyor. TOGG şuanda üretime odaklanılmış durumda.