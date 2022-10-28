Yerli otomobil motor ve şarj gücü nasıl? TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ ne kadar? TOGG ÖZELLİKLERİ neler, KAÇ KM HIZ yapıyor?

29 Ekim'de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un fabrika açılışı gerçekleşecek. TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki, TOGG özellikleri neler? TOGG üretim kapasitesi ne kadar? İşte detaylar...
TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?
🔴Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı,
🔴Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,
🔴 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak,
🔴30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,
🔴İki farklı motor gücüne sahiptir,
🔴Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak,
🔴Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.
TOGG KAÇ KM HIZ YAPIYOR?
Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.