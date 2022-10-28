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    • Yaşam
    • 28.10.2022 20:22
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    • 28.10.2022 20:33
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    TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak, hızı, motor ve şarj gücü nasıl?

    TOGG fabrika açılışı için geri sayım sona erdi. 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. TOGG imzasını taşıyan yerli otomobilleri hakkında vatandaşlar detaylı araştırmaya yapmaya başladı. Peki, TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak? TOGG hızı, motor ve şarj gücü nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi?

    Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2022 TOGG fabrika açılışı 29 Ekim'de Erdoğan'ın katılımı ile Gemlik Kampüsü'nde gerçekleşecek. Açılış öncesinde ilk yerli elektrikli otomobil ile ilgili; fiyatı, özellikleri ve satışa çıkacağı tarih araştırma konusu oldu. Peki, TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak, hızı, motor ve şarj gücü nasıl? İşte detaylar!

    TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?

    TOGG'un Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. 2030 yılına kadar ise tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

    TOGG HIZI KAÇ KM?

    TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

    TOGG MOTOR VE ŞARJ GÜCÜ NE?

    Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor.

    TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

    Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

        Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

        Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

        "Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz"

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

        İŞTE TOGG'UN RENKLERİ!

        TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

        Araç lityum iyon pilleri ile çalışmaktadır.

        Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak.

        Bataryaları 30 dakikada %80 şarj olabilmektedir.

        Araçta yer alan rejenaratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorlar dinamo gibi çalışabilmekte ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatılabilmektedir.

        Araç, 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmektedir.

        Arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmektedir.

        Araç 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahiptir.

        Aracın bataryası platforma entegredir.

        Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlandı.

        TOGG otomobillerinin üretimine 121 mühendis çalıştı.

        Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer almaktadır.

        Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması planlanmaktadır.

        2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır.

        Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

        Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır.

        Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.

        Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.
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