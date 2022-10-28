Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2022 TOGG fabrika açılışı 29 Ekim'de Erdoğan'ın katılımı ile Gemlik Kampüsü'nde gerçekleşecek. Açılış öncesinde ilk yerli elektrikli otomobil ile ilgili; fiyatı, özellikleri ve satışa çıkacağı tarih araştırma konusu oldu. Peki, TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak, hızı, motor ve şarj gücü nasıl? İşte detaylar!
TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?
TOGG'un Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. 2030 yılına kadar ise tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.
TOGG HIZI KAÇ KM?
TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.
TOGG MOTOR VE ŞARJ GÜCÜ NE?
Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor.
TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.