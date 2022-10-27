Türkiye’nin en genç yönetim kurulu başkanı: Selda Çalcı

Türkiye'nin en genç yönetim kurulu başkanı olan kadını Selda Çalcı.

16 yaşında çalışmaya başladı. Eşiyle çalışma arkadaşı olarak tanıştı. Beraber çalışmaya başladılar ve 20 yaşında yönetim kurulu başkanı seçildi.

Evlendi eşiyle çalışmaya devam etti. Hem okulunu okudu, hem çocuğunu doğurup büyüttü, emde şirketini bugünlere getirdi.

KİM BU RADYODAKİ ABLA?

Selda Çalcı Radyo 2000 yönetim kurulu başkanı ve 90.6 Radyo 2000'in tek bayan kurucusu ve sunucusudur.

Depremler, ekonomik krizler, darbeler yaşanmasına rağmen yılmadan daha çok çalıştı.

Türkiye Radyolarına bir çok yayıncı yetiştiren Çalcı,eşi ilhan çalcı ile el ele bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Radyo 2000 yönetimi 2022 yılı itibari ile aralarına değerli evlatları Çağatay Çalcı'yıda katarak daha da büyümenin hazırlığı içinde.

BAŞARININ SIRRI NEDİR DİYENLERE

Ailemin desteği, radyo aşkı sonrası kendiliğinden geliyor diyor.

Hafta içi her gün 16:00 ile 18:00 arası 90.6 Radyo 2000'de yayın yapan Selda Çalcı

Selda ile Sevgiye Yolculuk programını dinlemek için hepimizi davet ediyor.