Türk Müzisyen GRKS3N başarısı ile dünyaya açıldı

GRKS3N'ın bir önceki single çalışması "Disconnected", ilk hafta sonunda 100 binden fazla dinlendi ve Spotify En iyi Çıkış Yapanlar listesine 26. sıradan giriş yaptı. New Music Friday Denmark listesine üst sıralardan yerleşti.

GRKS3N HAKKINDA

Melodic House /Melodic Tech House/Afro Beat sanatçısı, çok yakında yepyeni şarkılarını çıkaracak. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Florida Eyaletinin Miami kentinde bir Müzik Laboratuarı açılışında da öncü olduğunu belirtti. Bu muazzam stüdyo için Dünya'da ki bir çok prodüktör ile işbirlikleri içinde olduğunu belirtti.

San Diego'dayken; A&R'lık süreçlerini endüstrinin en iyilerinden öğrenen GRKS3N, aynı zamanda Müzisyen'lik kariyerine de orada başladı. Hayatın her alanından ve özellikle de Malbec Records çevresindeki arkadaşlarından ve müzisyenlerden oldukça fazla ilham alan GRKS3N aka Gürkan Şen, kişisel tecrübelerini daima sanatına yansıtıyor.

GRKS3N aynı zamanda, yayımlanacak olan yeni projelerinde Malbec Records bünyesindeki isimlerle iş birliği içinde olduğunun da ipuçlarını veriyor.

THECELIK ile aynı sahneyi paylaşan GRKS3N, San Diego'nun sound'unu da Electronica partilerine getirdi. Tüm bunlar yeniyi keşfetmeye olan açlıkla birleşince; GRKS3N Türkiye House Müzik sahnesindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran bir sanatçı oldu. Genç yıldızın, Kiss FM UK Müzik Ödülleri'nde de "En İyi Çıkış" kategorisinde de adaylığı bulunuyor. Piyasada "Business" olarak anılan İş adamı ve Müzisyen GRKS3N, bir çok gizli anlaşmalar ile business kimliğini ortaya çıkartıyor. Lüks hayatından fazlasıyla söz ettiren Prodüktör, şimdi ki hayalinin ise Müzik piyasasını alt üst edip çok değerli platformlarda büyük başarılar yakalamak istediğini belirtti.

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