Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyurdu. Bu kapsamda bilgi almak için TOKİ iletişim numaralarını araştıran vatandaşlar için, TOKİ'ye ulaşılabilecek numaraları derledik.
TOKİ İLETİŞİM NUMARASI KAÇ?
TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022-2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İSTANBUL HİZMET BİNASI
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