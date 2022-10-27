8 Kasım ay tutulması izleyenlere gökyüzünde bir şölen yaratacak. Yılın belirli dönemlerinde ay tutulmaları meydana geliyor. 8 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar!
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek tam ay tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu.
Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise ay tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.