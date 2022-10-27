Herkesin konuştuğu uygulama: Stalk.to

Genellikle bu tür uygulamalarda sorun yaşadığımızda yardım alabileceğimiz bir iletişim kanalı bulunmuyor. Stalk.to, kullanıcılarının isteklerini ve sorunlarını hızlı bir şekilde dinlemek ve yanıtlamak için canlı destek hizmetini kullanıcılarına sunuyor. Böylece Stalk.to, sosyal medya kullanıcılarının ilk tercihi haline geliyor.

4 ADIMDA GİZLİ HESAPLARI VE HİKAYELERİ GÖRME

Stalk.to uygulaması diğer gizli hesap görme uygulamalarına göre oldukça kolay ve hızlı bir arayüze sahip. Instagram hesabınız ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra gizli hesapları görmek bir tık uzağınızda kalıyor.

1- Stalk.to web sitesini tarayıcınızda açın.

2- Sağ üstte yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

3- Instagram hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girerek "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

4- Sayfanın üst kısmında yer alan kullanıcı arama çubuğuna görmek istediğiniz Instagram hesabını girin ve profili görüntüleyin.

ÜCRETSİZ GİZLİ HESAP GÖRME

Stalk.to, kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için ücretsiz gizli hesap görme hakkı elde edebileceğiniz, "1 profil takip et" gibi basit görev gereksinimleri olan bir görev sistemi tasarlamış. Kendi profilinize tanımlanmış görevleri tamamlayarak, tamamen ücretsiz olarak günlük 5 adete kadar gizli profil görme hakkı elde edebiliyorsunuz.

PROFİLE BAKANLARI GÖRME

Herkesin aklında "Acaba profileme kimler bakıyor?" veya "Bu profile kimler bakıyor?" gibi sorular gelmiştir. Stalk.to, profile bakanları görme özelliği sayesinde ister kendi profilinize bakanları isterseniz de başka bir profile bakanları görmenizi mümkün hale getiriyor.

TAKİPTEN ÇIKANLARI GÖRME

Bildiğiniz üzere yüzlerce kişi arasından sizi takipten çıkanları görmek oldukça zor bir durum. Stalk.to, sizi takipten çıkanları anlık olarak bildirim yollayarak haberdar eden bir özelliği kullanıcılarına sunarak bu durumu kolaylaştırıyor. Takipten çıkanlar, artık sizi biliyoruz!