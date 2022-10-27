Bonesta Swimwear plaj giyimde hem rahatlık hem şıklık sunuyor

Şıklığa bikinide ve mayoda önem veren kadınlar aynı zamanda vücutlarının güzel görünmesini ve konforu önemsiyor. Türkiye mayo sektöründe kendini geliştirirken aynı zamanda dünyaya açılan sayılı mayo markası bulunmaktadır.

Bu kategoride, Türk mayo markaları arasından sıyrılan ve "Her kadın kendini güzel hissetmeyi hak eder" mottosuyla kadının vücudunu forma sokarak mayo ve bikinileriyle Bonesta Swimwear şık, estetik ve göz alıcı olurken rahat olma imkânı sunuyor. Bonesta Swimwear, "Moon Light" isimli yeni koleksiyonuyla 2022 yılında çok dikkat çekti ve adı verilen koleksiyonun ismi de anlamı gibi parıldadı. Uzun yıllardır plaj modasına yön verirken, Türk kadınlarının güzelliğine güzellik kattı.

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