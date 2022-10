2022-2023 kış moda trendleri Shout farkıyla sunuldu

Türkiye'de önemli bir marka olan Shout 2022-2023 kış moda trendlerine hangi tasarım ürünlerinin uygun olduğunu şu şekilde belirtti: "Her sezonda olduğu gibi 2022-2023 kış modasında da tasarımlarda yenilikler yaptık. Kışa uygun olarak tasarımlarımız uzak doğu ülkelerinin modasından ilhamla uzman tasarımcılarımız tarafından ele alındı. Soğuk günlerde kullanıma uygun olan oversize hoddie, oversize zip up hoodie ve pantolonlarımızı satış platformumuzda sunduk. Kaliteli kumaşlardan ürettiğimiz bu kıyafet ürünleri birbirinden farklı özel tasarımlarla oluşturduk. Salaş ve bol kesimli kapüşonlu ve hırkaların son birkaç yıldır tercih edildiğini görüyoruz. Bu sene de moda trendini yakından takip ederek tasarımlarımızı ve kumaş tercihlerimizi yeniledik. Ancak her sene yenilediğimiz tasarımların tüm sezonlarda ve yıllarda kullanılabilirliği söz konusudur. Dolayısıyla modası hemen geçen tasarımları ele almıyoruz."

"SANAT VE MODAYI ELE ALARAK TASARIMLARIMIZI SUNUYORUZ"

Türkiye'nin İzmir ilinde yerel olarak faaliyet gösteren bir giyim mağazası olan Shout kurucusu Sabri Korkmaz tasarımlarını sergilerken ele aldıkları unsurlar hakkında şunları ifade etti: "Shout markası geçmişten günümüze kadar var olan ve şu an İzmir'de faaliyet gösteren bir giyim markasıdır. Hem kadınların hem de erkeklerin giyebileceği giyim ürünlerimizi tasarlarken sadece modayı göz önünde bulundurmuyoruz. Sanat ve modayı birleştirerek daha özgün ve sıra dışı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu noktada uzak doğu ülkelerinden olan uzman illistratörlerle iş birliği yapıyoruz. Sonrasında özel dikimler söz konusu oluyor. Dolayısıyla sanatsal tasarımlarla harmanladığımız moda hem konforlu hem de insanların beğenisini kazanan bir hale gelmiş oluyor."

"GÜNLÜK VE ÖZEL GÜNLERDE TERCİH EDİLEN JOGGER PANTOLONLAR 2022 KIŞ MODA TRENDİNDE"

Uzak doğu moda kültürünü yakından takip eden ve özel tasarımlarla ürünleri özgünleştiren Shout markasında 2022 kış modasında jogger pantolonlar yer alırken kurucusu şu açıklamalarda bulundu: "Son birkaç yıldır moda olan jogger pantolonlar genelde sade şekilde tüketicilere sunuluyor. Shout markamız öncülüğünde bu modellere hem günlük hem de özel kullanıma uygun olması için özel tasarımlarımızla şıklık katıyoruz. Konforlu ve şık tasarımlarda sunduğumuz jogger pantolonlar aynı zamanda yazın da tercih ediliyor. Dolayısıyla her mevsimde kullanılabilen parçaları tasarlamaya ve tüketicilere sunmaya devam ediyoruz."

