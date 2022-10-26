27 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Bu gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 27 Ekim'de herhangi bir tatil söz konusu değil.