İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı. 6 binadan 4'ü kısmen yanarken, 2'si tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Detaylar gelecek...
- Yaşam
- 27.10.2022 05:35
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- Son Güncelleme:
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- 27.10.2022 05:35
İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı. 6 binadan 4'ü kısmen yanarken, 2'si tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Detaylar gelecek...
İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı. 6 binadan 4'ü kısmen yanarken, 2'si tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.