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    • Yaşam
    • 27.10.2022 05:35
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    • 27.10.2022 05:35
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    İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

    İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı. 6 binadan 4'ü kısmen yanarken, 2'si tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Detaylar gelecek...

    Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
    Haberler Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda 6 binada yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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