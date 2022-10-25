Türk bilim insanları kanda dolaşan kanser hücrelerini yakalayan akıllı çip icat etti





KEMOTERAPİ İÇİN ÖNEMLİ

"Kanser hücreleri, tümör kitlesinden ayrılarak kana sızıyor. Akıllı çiplerin içinde kılcal damarlar gibi ufak mikro kanallar var. Bu kanallardan kan hücrelerini tek tek geçiriyoruz. Çipin içindeki mekanik yapılar ayrıştırma yaparak kanser hücrelerini bir tarafta, kanser olmayan hücreleri de başka tarafta topluyor. Asıl kanser hücrelerini içeren örnekte de birtakım analizler yaparak kanserin türüne ve hangi tip kemoterapinin işe yarayacağına dair bilgileri topluyoruz. Cihazımız ve araştırma faaliyetlerimiz tamamlandı. Laboratuvarlarda klinik çalışma yapabilecek aşamaya geldik."







300 HASTADA DENENDİ

Bilimsel Direktör Doç. Dr. Ebru Özgür ise yakın zamanda 300 hasta üzerinde klinik çalışma başlattıklarını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: Bu yılın sonu itibarıyla belli başlı hastanelerde tedavi gören kanser hastaları, klinik çalışmamız kapsamında kan tahlili ile takip kapsamına alınacak. Hastalar mevcut sağlık sigortaları ile bu testleri yaptırabilecekler.

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