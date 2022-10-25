Yılın belirli dönemlerinde gökyüzünde gerçekleşen olaylar izleyenlere adeta görsel şölen yaşatıyor. 8 Kasım'da yaşanacak ay tutulması hakkında araştırma yapanlar, ay tutulmasının doruk noktasına çıkacağı saatleri araştırıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Tam Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar!
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek tam ay tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu.
Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise ay tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.