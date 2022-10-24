Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 25 Ekim Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır?

KÜSUF NAMAZININ HİKMETİ

Küsûf namazına kıyas edilerek sel, deprem, fırtına vb. tabii âfetlerin meydana geldiği zamanlarda bu namaza benzer bir namaz kılmanın müstehap olduğunu ifade edenler de vardır. Nitekim İbn Abbas'ın deprem sırasında bu şekilde bir namaz kıldığı nakledilir. Ancak aralarında İmam Mâlik ve İmam Şâfiî'nin de bulunduğu çoğunluk bu görüşe katılmaz.

Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah'ı anma ile meşgul olmak, sırf Hz. Peygamber'in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah'a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O'na şükran duygularını ifade etmek, O'ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.