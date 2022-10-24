25 Ekim Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Güneş tutulması dünyanın, güneşin ve ayın aynı doğruya gelmesi sonucunda ayın gölgesinin yeryüzüne düşmediyle oluşmaktadır. Peki, 25 Ekim 2022 Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş gözlüğü ile bakılır mı? Güneş tutulması depreme neden olur mu? Güneş tutulmasında hava kararır mı?
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.
Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
GÜNEŞ TUTULMASI NEYLE, HANGİ GÖZLÜKLE İZLENİR?
Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak ise yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi bekleyen gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır.
Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak da başka bir sağlıklı gözlem yöntemi olacaktır.