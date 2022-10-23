2022 TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? TOKİ arsa ve iş yeri başvurusunda en önemli şart değişti!

1 milyon arsa ile 10 bin işyeri için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan arsa ve işyeri konusunda detayları Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağını açıkladı. Peki, TOKİ 2022 konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? İşte merak edilenler...
SOSYAL KONUTA BAŞVURAN TOKİ ARSAYA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?
Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
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Kaç arsa satışa çıkacak?
Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.