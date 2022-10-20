2022 yılı gök olayları takvimi |Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

2022 yılı için ikisi ay ikisi güneş olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. Güneş tutulması, önemli doğa olaylarından biridir. İzleyicilere eşsiz anlar yaşatan Güneş tutulmasının ne zaman ve saat kaçta meydana geleceği, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği, nereden görülecek araştırılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması saat kaçta? İşte merak edilenler...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın ikinci Güneş tutulmasının 25 Ekim 2022 tarihinde saat 11:58 sıralarında meydana gelmesi bekleniyor.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.