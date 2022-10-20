10 Ekim TOKİ ARSA VE İŞ YERİ başvurusu nereden yapılır? e-Devlet , Ziraat Bankası TOKİ arsa ve ilk iş yerim BAŞVURU EKRANI

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE TAKSTLER NE KADAR OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.