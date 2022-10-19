Beyhan Ateşoğlu; Kaş tasarımı ile daha etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz

Yanlış alımlar, geçirilen rahatsızlıklar, genetik faktörler ve birçok nedenle dökülen ya da seyrelen kaşlar için kadınların başvurduğu kaş tasarımı yöntemlerine ilişkin Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu açıklamalarda bulundu.

Ateşoğlu, "Kaş, gözlerin çekiciliğini ve bakışların derinliğini etkileyen bir unsurdur. Yüzün şekillendirilmesi yapılırken mutlaka kaşın da şekillendirilmesi gerekir. Kaşın renklendirilmesinde kıl ve pudralama tekniklerinin harmanlandığı mix yöntemi de kullanılır. Kaş ve yüzün incelemesi yapıldıktan sonra gerekli görülürse kıl tekniği ile pudralama birlikte uygulanır. Mix tekniği genel olarak hiç kaşı olmayan veya fazlaca seyrelmiş olanlarda uygulanır. Kıl ve pudralama tekniği kullanılarak kaşa hacim ve dolgunluk kazandırılır" diye konuştu.

BEYHAN ATEŞOĞLU; KIL TEKNİĞİ İLE KAŞ DOLDURMA YÖNTEMİ NASIL YAPILMALI?

Kıl tekniği ile kaş doldurma yöntemine Microblading 3D kıl tekniği denmektedir. Bu teknik dövmeden farklı bir tekniktir. Dövme tekniğinde kaş bölgesinin içi boyanmaktadır. Ateşoğlu bu teknikte ise microblading kalemi kullanılmaktadır. Bu kalem sayesinde kaş bölgesine tek tek olacak şekilde çizgiler çizilmektedir. Bu sayede gerçek kaş görünümünü vermektedir.

Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu kıl tekniği ile kaş doldurma her ne kadar gerçek kaş görüntüsünü verse de ömrü bazı faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Kalıcılık kişinin cilt tipine ve bazı faktörlere göre değişmektedir. Bu bağlamda 8 ay ile 18 ay arası gibi bir süre kıl tekniği ile kaş doldurmanın süresidir. Kullanılan boyanın kalitesi, cilt tipi, uygulama sonrası bakım, içerik ve işçilik kalitesi de bu işte büyük önem arz etmektedir.

Kaşlarını uzun süre yanlış şekilde alanlar, biçimsiz kaş şekline sahip olanlar veya kaşlarında seyrekliklerden şikâyetçi olanlar için microblading uygulamasının bulunmaz bir fırsat olduğunun altını çizen Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu, kaşların ifademiz üzerindeki etkisini düşünürsek kötü bir sürprizle karşılaşmamak için microblading uygulaması yaptırılacak yerin iyice araştırılıp ardından işlem yaptırılmasının önemli olduğunu vurguluyor.