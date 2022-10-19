Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.
UZUN SÜRE ODADAN ÇIKMAYINCA HAREKETE GEÇİLDİ
Alanya Adliyesinde görevli 1 çocuk babası Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti.
Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.