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    • Yaşam
    • 19.10.2022 17:38
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    • 19.10.2022 17:38
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    Alanya'da şok olay! Savcı otel odasında ölü bulundu

    Son dakika haberleri... Antalya'da şok bir olay yaşandı. Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruştuma başlatıldı.

    Savcı otel odasında ölü bulundu

    Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.

    UZUN SÜRE ODADAN ÇIKMAYINCA HAREKETE GEÇİLDİ
    Alanya Adliyesinde görevli 1 çocuk babası Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti.

    Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Yaşam Alanya'da şok olay! Savcı otel odasında ölü bulundu
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