İstanbul'da çarşaflı kadınlara sözlü saldırıya 4 ay 15 gün hapis

Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın, pis Araplar" dediği iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Emel C., 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. katıldı. Şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, sanık Emel C. 'Hakaret' suçundan beraatini, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.