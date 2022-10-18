Bülent Yondemir kimdir?

Hareketli bir çocukluk geçiren Bülent Yondemir çocukluğunda ve gençliğinde sporla iç içe yaşamış boks, tekvando, triathlon, kickboks ve fitness sporlarına ilgili olmuş spor ve seratonin bağımlısı bir gençlik yaşamıştır. 2019 MB kickboks ağırsiklet şampiyonu olmuştur. İlkokulu Almanya da, orta okulu Sakarya ve İstanbul, lise ve yüksek okulu ise İstanbul da tamamlamıştır.

1990 larda Babasının küçük bir atölyesinde iş hayatına işçi olarak adım atmış, 1996 ile 2010 yılları arasında büyük kardeşi ile ortak 3 şirket, 2 endüstriyel tesis kurmuştur.

Bugün MARMARA AŞ, EKSAN AŞ ve MARFOM AŞ 'den başkanlık ile mobilya, metal ve kimya sektörlerinde hizmet eden 750 çalışanı ile Türkiyede 70 vilayet, dünyada 47 ülkeye ihracat yapan, ülkede ilk 1.000 SANAYİ Kuruluşu içinde olmanın gururu ile ülke ekonomisine hizmet etmeye devam etmektedir.



Planları ve hedefleri ile büyümeye devam eden şirketlerde, inşaat sektörüne de KOPUZOĞLU AŞ firması ile adım atmıştır.



2 Çocuk Babası Bülent Yondemir güvenilir olmanın hayatta varılacak en büyük başarı olduğunu ilke edinmiştir!