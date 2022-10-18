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    • Yaşam
    • 18.10.2022 08:21
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    • 18.10.2022 08:21
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    e-Devlet , Ziraat Bankası TOKİ arsa ve ilk iş yerim BAŞVURU EKRANI: 10 Ekim TOKİ ARSA VE İŞ YERİ başvurusu nereden yapılır?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    10 Ekim TOKİ ARSA VE İŞ YERİ başvurusu nereden yapılır?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor.

    TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

    TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    İLK İŞ YERİM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

    Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

    TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

    Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE TAKSTLER NE KADAR OLACAK?

        Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

        Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.
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        Haberler Yaşam e-Devlet , Ziraat Bankası TOKİ arsa ve ilk iş yerim BAŞVURU EKRANI: 10 Ekim TOKİ ARSA VE İŞ YERİ başvurusu nereden yapılır?
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