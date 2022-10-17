Palm Cultr: Elektronik müzik yaparken kendimi keyifli hissediyorum

Elektronik müziğin kendisi için önemli olduğunu, elektronik müzik yaparken keyif aldığını belirten Palm Cultr, "Kariyer hayatımı müzik sektörü özelinde devam ettirmek istiyorum. Ayrıca başarılar elde ederek çalışmalarıma profesyonel bir çizgide devam etmek hedeflerim arasında yer alıyor. Ne yapmak istediğimi ve nasıl yapacağımı biliyorum, bundan sonraki adım, inandığım yolda yürümek." ifadelerinde bulundu.

Müzik sektöründe yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunan ve genç yaşına rağmen profesyonel çalışmalarını sürdüren Palm Cultr, "Bulunduğum konumda mutluyum, hayranlarımla aramda güzel bir iletişim var. Onların ne istediklerini biliyorum, ben de tarzımı ön planda tutarak hayranlarıma istedikleri müzikleri sunmaya çalışıyorum. Bu zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor ama ben çok mutluyum." sözleriyle müzik sektöründeki konumu hakkında açıklamalarda bulundu.

KARİYER HAYATIMI BAŞARILARLA DOLDURMAK İSTİYORUM

Kariyer hayatında profesyonel çalışmalarına devam etmek istediğinin altını çizen DJ Palm Cultr, kendi tarzını bulduğunu, bu tarz özelinde çalışmalarına etkili bir şekilde devam ettiğini ifade ettiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Palm Cultr, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Kariyer hayatımı başarılarla doldurmak istiyorum. Çünkü benim için sektörde çok daha aktif bir şekilde bulunmak oldukça önemli. Bunun yanı sıra müzik sektörünün gelişim göstermesi de hedeflerim arasında yer alıyor. Özellikle elektronik müzik özelinde çalışmalarıma devam ediyorum."

YENİLİKÇİ VE DİKKAT ÇEKEN PROJELERİME DEVAM EDECEĞİM

Yenilikçi ve dikkat çeken projelerine devam etmek istediğinin altını çizen DJ Palm Cultr, konuyla ilgili açıklamalarında farklı projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu: "Özellikle elektronik müzikten büyük bir keyif alıyorum. Belirli bir hayran kitlem de oluştu. Hayranlarımın taleplerini yerine getirmek için sıkı bir çalışma içerisindeyim. Müzik sektöründe dikkat çeken ve ilgi gören projelerde de bulunacağımı belirtmek isterim. Sektörel gelişmeleri yakından takip eden bir ekibe sahibim. Onlarla birlikte etkili bir çalışma içerisindeyiz. Umuyorum ki çalışmalarımı aynı kararlılıkla ve profesyonellikle sürdürebilirim. Daha fazlasını yapmak için projelerime yenilerini ekleyeceğim."