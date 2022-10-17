e-devlet BAŞVURU SORGULAMA EKRANI | TOKİ 2022 başvuru ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? TOKİ Sosyal Konut projesi başvuru iptali nasıl yapılır?

TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.