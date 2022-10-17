Ataşehi'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz'dan skandal şikayet!

YORUM VE PAYLAŞIMLAR GENEL İFADELER İÇERİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Şikayete konu yorumların Can Göktuğ Boz'a, paylaşımı yapan kişilere veya paylaşım altında bulunan çok sayıda ve farklı yorum yapmış olan diğer yorumculara yönelik olup olmadığının belirlenemediğini belirten savcılık, doğrudan Boz'un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini kaydetti.