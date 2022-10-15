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    • Yaşam
    • 15.10.2022 08:20
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    • 15.10.2022 08:20
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    ALO TOKİ HATTI arsa ve işyeri başvurusu İLETİŞİM NUMARASI |TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ numarası kaç?

    Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyurmuştu. Bu kapsamda bilgi almak için TOKİ iletişim numaralarını araştıran vatandaşlar için, TOKİ'ye ulaşılabilecek numaraları derledik.

    takvim.com.tr
    TOKİ iletişim numarasından neler yapılır?

    Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyurdu. Bu kapsamda bilgi almak için TOKİ iletişim numaralarını araştıran vatandaşlar için, TOKİ'ye ulaşılabilecek numaraları derledik.

    TOKİ İLETİŞİM NUMARASI KAÇ?

    TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022-2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur.

    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İSTANBUL HİZMET BİNASI

    Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

    (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)

    34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

    Tel: 0 (212) 495 40 40

    Faks: 0(212) 470 03 16

        TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MERKEZ BİNA

        Bilkent Plaza B1 Blok 06800

        Bilkent - Çankaya / ANKARA

        Tel: 0 (312) 565 20 00

        Faks: 0(312) 266 77 48

        TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

        TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak isteyen vatandaşların araması gereken numara 444 86 54'tür. Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

        TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

        TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

        UETS adresi: 35544-74452-16808
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        Haberler Yaşam ALO TOKİ HATTI arsa ve işyeri başvurusu İLETİŞİM NUMARASI |TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ numarası kaç?
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