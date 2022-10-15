Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor.
TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.
TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
İLK İŞ YERİM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.