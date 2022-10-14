Giresun yaşlı adam kaza videosu izle! Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya bu olayı konuşuyor!

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Yaşlı adamın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi gördü.