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    • Yaşam
    • 14.10.2022 16:47
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    • 14.10.2022 16:47
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    Giresun yaşlı adam kaza videosu izle! Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya bu olayı konuşuyor!

    Giresun'da yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı. Peki, Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Giresun’daki kaza videosu izle!

    Giresun'da yolun karşısına geçerken duran araca çarpan yaşlı adam sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Yaşlı adamın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Peki, Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

    Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı.

    Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde seyir halindeki otomobil, 72 yaşındaki Fevzi D.'nin yolun karşısına geçtiği sırada durdu. Duran araca çarpıp bir süre üzerine yaslanan F.D, daha sonra kendisini yere attı.

    Yaşlı adamın yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulansta muayene edilen ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen Fevzi D., kendi isteği üzerine sağlık kuruluşuna nakledilmedi.

        Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

        Yaşlı adamın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi gördü.
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        Environment
        Haberler Yaşam Giresun yaşlı adam kaza videosu izle! Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
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