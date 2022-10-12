TOKİ arsa iş yeri projesi BAŞVURU FORMU 2022! TOKİ hane geliri hesaplama nasıl yapılır? TOKİ Aylık Gelir Durumu ne demek, nasıl hesaplanır?

TOKİ arsa ve iş yeri başvurularının bugün alınmaya başlamasıyla birlikte bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Bunlardan biri de aylık gelir hesaplama oldu. Peki, TOKİ hane geliri hesaplama nasıl yapılır? TOKİ Aylık Gelir Durumu ne demek, nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler ve proje detayları haberimizde!
TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.
TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
TOKİ arsa başvuruları, Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.
ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!
İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.