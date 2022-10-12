SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi.
Galata Kulesi'nde intihar şoku VİDEO
Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı.
Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
GENCİN ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI
Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.