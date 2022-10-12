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    • Yaşam
    • 12.10.2022 16:59
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    • 12.10.2022 17:09
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    SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

    İHA
    Galata Kulesi’de intihar şoku

    Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi.

    Galata Kulesi'nde intihar şoku VİDEO

    Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı.

    Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



    GENCİN ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI
    Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

        Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.

        Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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