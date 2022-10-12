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    • Yaşam
    • 12.10.2022 17:05
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    • 12.10.2022 17:09
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    GALATA KULESİ İNTİHAR VİDEOSU SANSÜRSÜZ İZLE | Galata intiharı SON DAKİKA atlayan adam kimdir, neden İNTİHAR ETTİ?

    Galata Kulesi'nde yaşanan intihar olayı merak ediliyor.Peki, Galata Kulesi intihar eden kim, neden atladı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    GALATA KULESİ İNTİHAR VİDEOSU SANSÜRSÜZ İZLE | Galata intiharı son dakika atlayan adam kimdir, neden intihar etti?

    Galata Kulesi'nde yaşanan intihar sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    GALATA KULESİ İNTİHAR EDEN KİM, NEDEN ATLADI?

    Galata Kulesi'nden atlayarak hayatına son veren kişinin henüz neden atladığı belli olmadı. Olay yerine sevk edilen ekipleri sevk edildi. Beyoğlu'na bulunan Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

    Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.

        Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

        GALATA KULESİ İNTİHARI SANSÜRSÜZ İZLE | VİDEO
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        Haberler Yaşam GALATA KULESİ İNTİHAR VİDEOSU SANSÜRSÜZ İZLE | Galata intiharı SON DAKİKA atlayan adam kimdir, neden İNTİHAR ETTİ?
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