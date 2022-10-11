TOKİ ilk iş yerim ve arsa başvuruları BUGÜN başladı! | E-devlet toki.gov.tr TOKİ BAŞVURU EKRANI | 9 Ekim Toki ilk işyerim başvuru şartları ve ücreti...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor.
TOKİ İLK İŞ YERİM VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
10 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında başurular alınacak. Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.
Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.
1- Kaç Arsa satışa çıkacak?
Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.
2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?
Başvurular bugün itibariyle başladı, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.
3- Kimler başvuru yapabilecek?
TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.
4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?
Proje kapsamında konut, arsa ve iş yeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.
6- Kuralar ne zaman çekilecek?
2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.