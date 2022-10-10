Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyurdu. Bu kapsamda bilgi almak için TOKİ iletişim numaralarını araştıran vatandaşlar için, TOKİ'ye ulaşılabilecek numaraları derledik.