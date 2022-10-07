TOKİ, sosyal konut projesinin yanı sıra arsa ve işyeri başvuruları da yoğun ilgi görüyor. TOKİ İlk İş Yerim projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yapılacak işyerleri ilk etapta 28 ilde ve 10 bin adet olacak. Peki, 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? İşte merak edilenler...
TOKİ İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ İlk İşyerim projesi kapsamında başvurular, 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak.
TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ iş yeri için başvuru ücreti 2.000 TL olarak belirlendi.