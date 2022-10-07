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    • Yaşam
    • 07.10.2022 07:01
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    • 07.10.2022 07:01
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    e-devlet BAŞVURU SORGULAMA EKRANI | TOKİ 2022 başvuru ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? TOKİ Sosyal Konut projesi başvuru iptali nasıl yapılır?

    TOKİ kura çekimi tarihleri için geri sayım başlamış durumda. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuru süreci 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvuruların sona ermesiyle kura çekimleri kademeli olarak başlayacak

    takvim.com.tr
    TOKİ 2022 başvuru ne zaman bitiyor?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. En sık aratılanlar arasında ise TOKİ başvuru iptali ne zaman ve TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor soruları yer aldı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

    Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek?

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    TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

    TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 Mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.
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        Haberler Yaşam e-devlet BAŞVURU SORGULAMA EKRANI | TOKİ 2022 başvuru ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? TOKİ Sosyal Konut projesi başvuru iptali nasıl yapılır?
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