CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi doktor darbetti! Gözaltına alındılar

CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırıda bulunarak darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
İddiaya göre olay şöyle gelişti; Ethem Karakoç'un kansere yakalanan ağabeyi Ekrem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ethem Karakoç, başka bir hastaneye nakletmek için hastaneden ambulans istedi.
Ancak hastanın kanserin son evresinde olduğu ve yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle ambulans verilmedi. Ekrem Karakoç ise ertesi gün 29 Eylül'de hayatını kaybetti.