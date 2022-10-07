Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.10.2022 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 11:02
    ABONE OL

    CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi doktor darbetti! Gözaltına alındılar

    CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, kansere yakalanan ağabeyinin başka bir hastaneye nakli için ambulans istedi. Hastanın son evrede olduğu ve yapacak bir şeyin kalmadığı belirtilerek ambulans verildi. Çıkan tartışma sonrası CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırdı.

    Doktor darbeden CHP’li başkan ve kardeşi gözaltında

    CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırıda bulunarak darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

    İddiaya göre olay şöyle gelişti; Ethem Karakoç'un kansere yakalanan ağabeyi Ekrem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Ethem Karakoç, başka bir hastaneye nakletmek için hastaneden ambulans istedi.

    Ancak hastanın kanserin son evresinde olduğu ve yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle ambulans verilmedi. Ekrem Karakoç ise ertesi gün 29 Eylül'de hayatını kaybetti.



        Hastaneye giden CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, "Ben senden dün sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırarak Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü.

        Bu sırada doktorun arkasından yaklaşan kardeşi Yusuf Karakoç, küfürler ederek Kalkan'a saldırıp darbetti.

        Başhekim Yardımcısı Kalkan'ın şikayeti üzerine Ethem Karakoç ve Yusuf Karakoç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
            Bakan Nebati: Türkiye istihdamda tarihi rekora ulaştı
            Haberler Yaşam CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi doktor darbetti! Gözaltına alındılar
                SON DAKİKA