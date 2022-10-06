Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınacak, kaç rekattır 2022? Kandilde okunacak dualar, sureler neler? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar, sureler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar heyecanla bu mübarek günü bekliyordu ve bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşarken Mevlid Kandili namazı hakkında bilgileri merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?
Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlid Kandili namazı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bir ayrıntı bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında bulunuyor.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Mevlid Kandili'nde kılınacak olan tesbih namazı 4 rekat kılınır.