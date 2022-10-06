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    • Yaşam
    • 06.10.2022 23:05
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    • 06.10.2022 23:05
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    Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınacak, kaç rekattır 2022? Kandilde okunacak dualar, sureler neler? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek güne ulaşmanın sevincini yaşıyor. Öte yandan da Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin faziletleri çok büyüktür. Ellerin semaya yükseleceği bu gecede Allah’a dua etmek ve af dilemek isteyenlerin merak ettiği Mevlid Kandili namazına nasıl niyet edilir, kılarken hangi dualar ve sureler okunur? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınacak, kaç rekattır 2022?

    Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar, sureler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar heyecanla bu mübarek günü bekliyordu ve bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşarken Mevlid Kandili namazı hakkında bilgileri merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

    Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlid Kandili namazı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bir ayrıntı bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında bulunuyor.

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

    Mevlid Kandili'nde kılınacak olan tesbih namazı 4 rekat kılınır.

        MEVLİD KANDİLİ NAMAZI- TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

        Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        MEVLİD KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

        Mevlid Kandili namazı saati merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini geceler akşam ezanı ile başladığını aktarıyor.
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        Haberler Yaşam Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınacak, kaç rekattır 2022? Kandilde okunacak dualar, sureler neler? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?
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