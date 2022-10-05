Yarın hastane, eczane, sağlık ocağı, acil, poliklinikler açık mı kapalı mı? 6 Ekim 2022 Perşembe hastanelerin çalışma durumu

6 Ekim 2022 Perşembe hastane, eczane, sağlık ocağı, polikliniklerin çalışma durumu merak ediliyor. İstanbul'da 4 yılı aşan düşman işgali 6 Ekim 1923 tarihinde son buldu. Bu tarih her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor. Bu sene de 99. yılı kutlanacak! Peki 6 Ekim 2022 Perşembe hastane, eczane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte yanıtları...
YARIN HASTANE, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, POLİKLİNİKLER AÇIK MI KAPALI MI?
İstanbul'un kurtuluşu olan belirlenen 6 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle hastane, eczane, sağlık ocağı, poliklinikler 6 Ekim 2022 Perşembe günü normal çalışma düzeninde devam edecektir.
İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.