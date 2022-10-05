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    • Yaşam
    • 05.10.2022 06:00
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    • 05.10.2022 06:59
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    Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    Magnum tarafından bu yıl yapılacak çekiliş için geri syaım başladı. Bu kapsamda arabayı kazanan talihli olmak için şifre gönderenler çekilişlerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI?

    Magnum Porsche çekilişleri için geri sayım devam ederken şifre yollayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Magnum her yıl olduğu gibi 2022 yılında da araba çekilişi yapacak. Peki,Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI? İşte detaylar!

    MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Magnum çekiliş sonuçları, 12 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak. Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

    Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

        MAGNUM ÇEKİLİŞİ 2022 HAKKINDA BİLGİ

        Magnum mini tüketicilerinin bir, Magnum Double tüketicilerinin ise iki kez çekiliş hakkı var. Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;

        Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.
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        Haberler Yaşam Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
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