Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022! Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman?

Magnum Maserati çekilişleri için geri sayım devam ederken şifre yollayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022 açıklandı mı_ Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman?
MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.